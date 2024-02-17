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شوف ماتش النهاردة مجانًا.. نزل تردد قناة اون تايم سبورت On time sports 2024 وتابع مباريات اليوم بجودة HD
تعد قناة أون تايم سبورت الرياضية من أهم القنوات التي تقوم بنقل العديد من المباريات المحلية والعالمية، إضافة إلى كونها من أكثرهم حرفية في نقل جميع الأحداث الرياضية، وعرضها للبرامج المميزة بإستديوهاتها التحليلة التي لا تُقارن بأي قناة أخرى، وفي هذا يمكن القيام بمعرفة التردد الجديد للقناة والعمل على تنزيلها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، من أجل مشاهدة جميع المباريات المحلية والعالمية مجانًا.
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد
تتمثل أهم المعلومات حول تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية، وفقًا لما يلي:-
- القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.
- بينما التردد الجديد للقناة يكون 10853.
- معامل الترميز فهو 27500.
- استقطاب القناة يكون أفقي.
خطوات استقبال قناة أون تايم سبورت على النايل سات
هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى القيام بإتباعها من أجل تنزيل قناة اون تايم سبورت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، وفقًا للأتي:-
- أولاً يُرجى التحكم بجهاز الريموت.
- ومن ثم يتم الدخول إلى إعدادات جهاز الرسيفر.
- وعليه يتم الضغط على زر “التثبيت اليدوي”.
- بعد ذلك يتم تحديد القمر الصناعي الخاص بالقناة.
- إدخال معامل الترميز بعدها.
- ليتم القيام بتحديد معدل الاستقطاب.
- الضغط على أيقونة “الثبيت”.
- ليتم استقبال قناة أون تايم سبورت في النهاية بكل سهولة.