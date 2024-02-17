بالزيادة الجديدة تعرف على موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 سيكون اعتبارًا من الأول والثاني من الشهر المقبل.

الزيادة الجديدة لتخفيف العبء عن كاهل أصحاب المعاشات

تم الإعلان عن هذا الموعد بعد إقرار الزيادة الجديدة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن أصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

تأتي الزيادة السنوية في معاشات أصحاب المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، وبموجب هذا القانون فإنه يتم تحديد موعد الزيادة السنوية لكافة المستحقين للمعاشات خلال شهر يوليو من كل عام، حيث سيتم تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة لا تزيد عن 15% كحد أقصى من إجمالي المعاش.

كما يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بهدف تخفيف الأعباء المالية كاهل المواطنين وجميع الأفراد المستحقين وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

رفع الأجور ورفع الاشتراك التأميني

هناك أيضًا قرار خاص برفع الأجور وزيادة الحد الأدنى لأجور كافة العاملين في القطاع الحكومي إلى 6 آلاف جنيه، وذلك بهدف تحسين أوضاع العاملين وتعزيز مستوى المعيشة ومواجهة الغلاء والحرص على توفير حياة كريمة لهم، كما تم تنفيذ قرار بزيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2024، حيث أصبح الحد الأدنى 2000 جنيه والحد الأقصى 12600 جنيه.