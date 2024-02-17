الراعي الرسمي لسفرة رمضان.. سعر كيلو البط في الأسواق والفراخ اليوم “هتشتري لرمضان وتخزني”

زعيم السفرة أول أيام شهر رمضان المبارك هو البط بمختلف أنواعه وبكل طرق طهيه، ولهذا نجد المواطنون من الآن وربات المنزل على وجه الخصوص يتساءلن عن سعر كيلو البط في الأسواق، وعبر “البديل” نوضح لكم سعر كيلو البط للمستهلك اليوم وأسعار الفراخ للمستهلك اليوم، فضلًا تابعوا.

سعر كيلو البط في الأسواق

البط بمختلف أنواعه واحدة من المأكولات المفضلة لدى الكثيرون من المصريين، وخصوصًا في العزومات وفي شهر رمضان المبارك، حيث من الأطعمة المستحب تقديمها في الأفراح والمناسبات والعزومات الكبيرة، وما يتميز به أن سعره مناسب بالمقارنة مع اللحوم الحمراء، حيث الطعم يتقارب مع اللحوم الحمراء ولكن السعر أقل بكثير، وأتت اليوم أسعار البط للمستهلك في الأسواق كما يلي:

النوع السعر البط البلدي 95 إلى 100 جنيه مصري البط المسكوفي بسعر 90 إلى 95 جنيه مصري البط المولار 70 جنيه مصري البط الفرنساوي 65 جنيه مصري

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

بناء على ما وضحته بورصة الدواجن الرئيسية فإن الأسعار اليوم تشهد انخفاض بالمقارنة مع أسعار أمس، حيث جاءت أسعار الفراخ اليوم داخل البورصة والأسواق كما يلي: