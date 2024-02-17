الراعي الرسمي لسفرة رمضان.. سعر كيلو البط في الأسواق والفراخ اليوم “هتشتري لرمضان وتخزني”
زعيم السفرة أول أيام شهر رمضان المبارك هو البط بمختلف أنواعه وبكل طرق طهيه، ولهذا نجد المواطنون من الآن وربات المنزل على وجه الخصوص يتساءلن عن سعر كيلو البط في الأسواق، وعبر “البديل” نوضح لكم سعر كيلو البط للمستهلك اليوم وأسعار الفراخ للمستهلك اليوم، فضلًا تابعوا.
سعر كيلو البط في الأسواق
البط بمختلف أنواعه واحدة من المأكولات المفضلة لدى الكثيرون من المصريين، وخصوصًا في العزومات وفي شهر رمضان المبارك، حيث من الأطعمة المستحب تقديمها في الأفراح والمناسبات والعزومات الكبيرة، وما يتميز به أن سعره مناسب بالمقارنة مع اللحوم الحمراء، حيث الطعم يتقارب مع اللحوم الحمراء ولكن السعر أقل بكثير، وأتت اليوم أسعار البط للمستهلك في الأسواق كما يلي:
|النوع
|السعر
|البط البلدي
|95 إلى 100 جنيه مصري
|البط المسكوفي
|بسعر 90 إلى 95 جنيه مصري
|البط المولار
|70 جنيه مصري
|البط الفرنساوي
|65 جنيه مصري
سعر الفراخ البيضاء في الأسواق
بناء على ما وضحته بورصة الدواجن الرئيسية فإن الأسعار اليوم تشهد انخفاض بالمقارنة مع أسعار أمس، حيث جاءت أسعار الفراخ اليوم داخل البورصة والأسواق كما يلي:
- كيلو الفراخ الأبيض في البورصة بسعر 93 جنيه مصري تصل للأسواق بزيادة من 5 إلى 10 جنيه مصري.
- سعر الكيلو من الفراخ الساسو سجل اليوم مبلغ 111 جنيه مصري، بينما بزيادة 5 إلى 10 جنيه في السوق.
- الفراخ الأمهات اليوم بسعر 80 جنيه مصري.
- كتكوت الساسو سجل اليوم مبلغ 13 جنيه مصري.
- الكتكوت الأبيض جاء اليوم بسعر 33 جنيه مصري.
- كرتونة البيض اليوم تبدأ من سعر 150 جنيه مصري في المزرعة وتصل حتى 160 و165 جنيه مصري للمستهلك.