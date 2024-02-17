“سجل واصرف 1000 جنيه قبل رمضان” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، من أكثر الروابط التي تتزايد عنها معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك ، والحالة الاقتصادية المتعثرة التي يعاني منها الكثير من المواطنين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024….

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث أعلنت وزارة القوى العاملة عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، والذي يمكن للمواطن الدخول عليه للحصول على الـ 1000 جنيه المقدمة من وزارة القوى العاملة، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن منحة العمالة الغير منتظمة تحديداً في عام 2020 مع بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعويض العمال المتضررين من قرارات الحظر التي فرضتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير القوى العاملة خلال الساعات الأخيرة أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، ولا داعي للتعامل مع الرسائل الوهمية التي بدأت تتردد على هواتف عدد كبير من المواطنين، مشيراً إلى أن هذه الرسائل غرضها النصب والسرقة، مضيفاً خلال نهاية الحديث إلى أنه في حال فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة سوف يكون هذا من خلال الرابط الالكتروني التابع للوزارة والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024