موت بيلين وسيران تعود للقصر || مسلسل طائر الرفراف الحلقة 59 مترجمة بجودة hd قصة عشق

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة عن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 59، وهو من المسلسلات التركية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الدول حول العالم، وذلك بسبب قصته المثيرة، ولكن حصل على بعض الانتقادات بسبب بطء الأحداث التي يقدمها وتوتر العلاقة ما بين سيران وفريد، وذلك ما سوف نقدمه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 59

شهدت الحلقات السابقة الكثير من أجواء التوتر ما بين كل من فريد وسيران وبالتحديد عندما كانت تريد سيران الطلاق وذلك بعد إصرار من كاظم بيه، ومن جهة أخرى شوف يعرض فريد على حبيبته القديمة بيلين الزواج بعد أن تتم عملية الطلاق، ووفقا لما صرحت عنه بعض المصادر أن الحلقات القادمة سوف تشهد موت هاليس آغا وذلك بعد أن يعرف بالألاعيب التي يقوم بها كل من حفيده وابنه، ومن المقرر أن الحلقة القادمة سوف تشهد الكثير من التطويرات.

مواعيد عرض مسلسل طائر الرفراف

يعرض المسلسل كل يوم جمعة من كل أسبوع على قناة ستار تي في، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات، كما أنه يعرض أيضا على قناة MBC 4 من الأحد للخميس في تمام الساعة الخامسة مساء.

تردد قناة ستار تي في على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك الآن استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك باستخدام التردد التالي:

التردد: 10922.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ستار تي في على القمر ترك سات