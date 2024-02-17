تردد قناة العاصمة الجديد 2024 واتفرج علي اقوي الافلام الهندية والمسلسلات بدون اعلانات

يهتم عدد كبير من المواطنين بالتعرف على تردد قناة العاصمة الجديدة 2024 التي تتميز بانها تعمل على تقديم العديد من البرامج والمسلسلات الهندية والتركية فقد تم بداية انشائها خلال عام 2015 ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة العاصمة الجديد 2024.

تردد قناة العاصمة الجديد 2024

نعد قناة العاصمة الجديدة من ضمن افضل القنوات الفضائية التي تعمل على عرض محتواها على مدار اليوم دون توقف وبالمجانى كما انها لا تحتاج لاشتراك وجاء التردد كما يلي:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11564.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD

مميزات قناة العاصمة الجديدة

تمتاز قناة العاصمة الجديدة بالكثير من المزايا التي جعلتها من ضمن أفضل القنوات الفضائية، والتي حصلت على الكثير من المشاهة بالمقارنة بالقنوات الاخرى ومن ضمن مميزاتها.

تتميز القناة بانها تعمل على عرض الكثير من الأخبار.

كما أنها تقوم بعرض آخر الأخبار التي تخص العالم باكمله.

تمتلك القناة الكثير من الإعلاميين والصحفيين المشهورين العاملين في القناة.

تتميز القناة أنها تقوم بعرض محتواها بكل دقة بدون تشويش وخلال اليوم.

تقوم بتقديم عدد من البرامج التي يفضلها الكثير ومنها برامج فردي والصندوق الأسود والحالة ج.

خطوات ضبط تردد قناة العاصمة الجديدة

يمكن استقبال تردد قناة العاصمة الجديدة والاستمتاع بافضل محتوى لها ويتم من خلال إتباع عدد من الخطوات الآتية: