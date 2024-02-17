ماما زعلانه يا سوسو.. نزل تردد قناة كراميش Karameesh Kids 2024 على القمر الصناعي النايل سات

تعتبر قناة كراميش من أكثر القنوات الطفولية المميزة التي تقوم بإذاعة العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المختلفة، فضلاً عن أنها تقوم بعرض مكتبة ضخمة من الأعمال التي يعشقها الأطفال، حتى أنه يسهل القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة كراميش أطفال على القمر الصناعي النايل سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة كراميش أطفال

يمكن استقبال قناة كراميش أطفال على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

بينما معامل الترميز فهو 27500.

في حين أن التردد الجديد للقناة يكون 11390.

استقطاب قناة كراميش يكون افقي.

تشفير القناة فهو مجانًا.

نبذة عن قناة كراميش أطفال 2024

جاءت أهم المعلومات التي تدور حول قناة كراميش أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-