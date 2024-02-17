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ماما زعلانه يا سوسو.. نزل تردد قناة كراميش Karameesh Kids 2024 على القمر الصناعي النايل سات
تعتبر قناة كراميش من أكثر القنوات الطفولية المميزة التي تقوم بإذاعة العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المختلفة، فضلاً عن أنها تقوم بعرض مكتبة ضخمة من الأعمال التي يعشقها الأطفال، حتى أنه يسهل القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة كراميش أطفال على القمر الصناعي النايل سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
تردد قناة كراميش أطفال
يمكن استقبال قناة كراميش أطفال على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-
- القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.
- بينما معامل الترميز فهو 27500.
- في حين أن التردد الجديد للقناة يكون 11390.
- استقطاب قناة كراميش يكون افقي.
- تشفير القناة فهو مجانًا.
نبذة عن قناة كراميش أطفال 2024
جاءت أهم المعلومات التي تدور حول قناة كراميش أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-
- القناة توفر مجموعة ضخمة من البرامج والأغاني الطفولية المميزة.
- كذلك القناة تعد مجانية.
- قناة كراميش لا تقوم بعرض أي مشاهد غير لائقة أو غير مألوفة كما في القنوات الفضائية الأخرى.
- تسلية الأطفال على مدار الساعة دون ملل أو خوف.
- يمكن استقبال القناة على الأقمار الصناعية المختلفة سواء العرب سات والنايل سات.
- تتميز القناة بسهولة القيام بتنزيلها دون أي اشتراك كما في القنوات الأخرى.
- موجهة إلى العديد من الأطفال في جميع الدول العربية.