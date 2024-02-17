موعد صرف الدعم السكني …. وحقيقة صرفه قبل يوم التأسيس 2024

موعد صرف الدعم السكني، مع اقتراب موعد يوم التأسيس السعودي والتي تسعى من خلاله الحكومة السعودية على تقديم عدد كبير من العروض والإحتفالات، بمناسبة هذا العيد الوطني، هذا بالإضافة إلى الخصومات التي تقدمها أكبر المتاجر والمحلات على السلع والمواد الغذائية، كما تسعى الحكومة السعودية أيضاً على صرف الكثير من المساعدات ورواتب العاملين بالقطاع الحكومي إذا تصادف يوم الصرف في يوم الإجازة.

موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 2024

ويوافق يوم التأسيس السعودي هذا العام يوم 22 فبراير 2024، وسوف يكون عطلة رسمية في البلاد لجميع القطاعات الخاصة والحكومية والمدارس أيضاً على أن تبدأ الإجازة من يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، لتنتهي يوم السبت الموافق 24 فبراير من نفس الشهر.

وحتى يتمكن الطلاب أيضاً من قضاء أيام الإجازة دون الشعور بقلق فقد قررت وزارة التعليم ظهور نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني على موقع نظام نور، وذلك سوف يكون قبل إجازة يوم التأسيس السعودي، ومن المقرر أيضاً أن يتم صرف رواتب الضمان الإجتماعي في يوم 29 فبراير 2024ّ، وذلك لأنه سوف يكون يوم عطلة رسمية في البلاد.

موعد صرف الدعم السكني شهر فبراير 2024

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري، أعلنت عن موعد صرف الدعم السكني والذي في العادة أن يتم صرفه يوم 24 من كل شهر ميلادي، على أنه يمكن تبكيره أو تأخيره حي العطلات والإجازات الرسمية في المملكة، وكما ذكرنا أن موعد الإجازاة الرسمية ليوم التأسيس الوطني سوف تكون بداية من يوم 22 فبراير حتى 24 فبراير ولهذا سوف يتم تأخير موعد صرف الدعم السكني ليكون في الأحد الموافق 25 فبراير 2024.