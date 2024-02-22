“مود علاء الدين“ خطوات تنزيل تحديث بابجي 3.1 PUBG MOBILE الجديد 2024 بمميزات سحرية

تعتبر لعبة بابجي واحدة من الألعاب التي لها شعبية كبيرة في مختلف الدول، ويلعبها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الأعمار، كما أنه تم إطلاق التحديث الجديد للعبة بابجي منذ أيام، وتم إضافة وضع جديد والذي يسمى بوضع علاء الدين ويوجد به عدد كبير من المركبات والمعدات الضخمة والقوية التي تساعد اللاعب على التطوير من نفسه والفوز بالجولات، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

بابجي موبايل 3.1

الجدير بالذكر أن الإصدار الجديد في اللعبة يضم مجموعة من الإضافات المتميزة والتي تتمثل في:

تم إضافة معارك جديدة والتي تتميز بأنها تنتهي في وقت قصير جدا ويصل وقتها حتى 10 دقائق فقط.

تفعيل وضع البساط السحري والذي يساعدك في الانتقال في أماكن كثيرة وفي وقت قليل.

تم إضافة مدينة جديدة والتي تم تصميمها بدقة وجودة عالية.

تفعيل سفينة طائرة داخل خريطة ايرنجل والتي تزيد من أجواء المغامرة داخل اللعبة.

إضافة بدلة التطوير الثلجية.

تم إضافة صندوق الأمنيات والذي يحتوي على عدد مهول من الأسلحة التي يحتاجها اللاعب داخل الجولة.

بوابة زمنية والتي تساعدك في الإنتقال من مكان لمكان آخر داخل اللعبة.

وضع علاء الدين

تم تفعيل ذلك الوضع داخل اللعبة وعندما يحصل اللاعب على الفانوس السحري يساعده في البقاء مدة أطول على قيد الحياة ويساعده بالفوز داخل الجولة، كما أنه يمكن اللعب بشخصية علاء الدين ومعك جعفر وتقوموا بجمع المجوهرات والكنز داخل اللعبة وسط أجواء الإثارة والمغامرة.

كيفية تحديث لعبة بابجي موبايل

يمكنك تحديث اللعبة من خلال متجر التطبيقات الخاص بك سواء جوجل بلاي أو آب ستور، ومن المقرر أن التحديث سوف يكون متاح في أوائل شهر مارس القادم.