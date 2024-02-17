لينك تنزيل pdf نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2024 في العراق لكل المحافظات عبر موقع نتائجنا

في دولة العراق ينتظر الألاف من الطلاب والطالبات في الصف السادس الابتدائي الدور الأول نتائجهم بفارغ الصبر، حيث تعد النتائج هامة جداً بالنسبة لهم لمعرفة تفاصيل درجاتهم وأدائهم الدراسي، وهو الأمر ذاته لأولياء الأمور الذين يهتمون بتقييم تقدم أبنائهم في مختلف مراحل التعليم.

الآن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2024ةفي العراق

وزارة التربية والتعليم في العراق أعلنت أنه تم ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في بعض المحافظات منها محافظات صلاح الدين، الأنبار، الرصافة الثانية، والكرخ، ولكن بالنسبة لباقي المحافظات فإنه من المتوقع أن يتم إعلان النتائج في الأيام القليلة المقبلة بعد اكتمال عمليات التصحيح والمراجعة وإدخال الدرجات.

لينك تنزيل النتائج عبر موقع نتائجنا

ومن جانبها قدمت وزارة التربية والتعليم رابطًا إلكترونيًا يمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور استخدامه للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول بسهولة وسرعة.

حيث يتوجب على الراغبين في الاستعلام عن النتائج زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق ( اضغط هــنا )واتباع الخطوات الموضحة عبر الموقع خطوة بخطوة ومنها ما يلي:-

بعد الدخول إلى الموقع الرسمي، يجب على الطلاب النقر على أيقونة “نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول”.

ثم سيتم طلب بعض المعلومات الشخصية مثل اسم الطالب بالكامل والرقم الامتحاني الخاص به.

بعد إدخال هذه المعلومات بشكل صحيح، سيتمكن كل من الطلاب وأولياء الأمور من متابعة واستعراض النتائج الخاصة بهم.