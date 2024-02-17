اجدد اغاني الاطفال …  استقبل تردد قناة طيور الجنة بيبي بجودة عالية

تعمل القناة على عرض البرامج والأناشيد التي تناسب كافة الاطفال والتي تعمل على اسعاد اوقات فراغهم وكما انها تقوم بتعلمهم بعض من المهارات التي تعمل على تتمية وادرام كل ما يدور حولهم ومن خلال مقالنا سنتعرف على استقبل تردد قناة طيور الجنة بيبي بجودة عالية.

استقبل تردد قناة طيور الجنة بيبي بجودة عالية

تتميز بانها تعمل على تقدم أناشيد دينية تعلم الأطفال كافة الصفات الحسنة ومنها الصيام والصلاة كما انها تعمل على تعلمهم الكثير من الحروف وأسماء الحيوانات وأصواتها والأشكال الهندسية والكثير من أسماء الخضروات والفواكه والفوائد الصحية التي يستفيد منها جسم الطفل ويتم من خلال تنزيل التردد الخاص بها:

تردد القناة: 11274.

القمر الصناعي : النايل سات.

كذلك معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

يسهل ان يتم استقبالها على الجهاز الخاص بنا ويتم من خلال النقر على الاعدادات والقيام باختيار التردد التالي وكتابة كافة البيانات والنقر على زر حفظ ويسهل ان يتم وضعها ضمن القنوات المفضلة لدينا.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على قمر عرب سات

كما انه يمكننا ان نقوم باستقبال التردد الخاص بها والاستمتاع بمحتواها والذي يعرض على مدار اليوم وبدون ان يتم تشويش او انقطاع وانها تعمل على عرض الكثير من الاناشيد والاغاني التي يستمتع بها الكبار ايضًا حيث يكثر البحث عنها خلال تلك الفترة ويتم من خلال استقبال تلك البيانات التي سيتم توضيحها: