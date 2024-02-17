مش هيعيط في رمضان … تردد قناة وناسة Wanasah TV علي نايل سات وعرب سات

تعد قناة وناسة بيبي من ضمن اهم القنوات التى تعرض محتوى يستفيد منه الصغار حيث انها أيضا تقوم بعرض محتوى ترفيهي ممتع من البرامج والأفلام الكرتونية الإبداعية ومن خلال مقالنا سنتعرف على الان تردد قناة وناسة Wanasah TV علي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة Wanasah TV

تقدم الكثير من البرامج الترفيهية المقدمة والتي تساعد في توفير تجربة متنوعة وشيقة بل انها تعمل على زيادة تعزيز مهارات الأطفال وان قناة وناسة بيبي تعتبر وجهة ممتعة وشيقة للأطفال الصغار وتناسب كافة الاعمار، فقد انها تعرض المحتوى الترفيهي للجميع وبالإضافة إلى عرضها المحتوى التعليمي التي يساعد على مساعدة الكثير من الامهات في تعليم الصغار بكافة الصفات الجيدة وبعض من المهارات التي تساعدهم في اكتسابها وزيادة ادراكهم العقلي ويمكننا ذلك من خلال ان يتم تنزيل التردد الخاص بها:

تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات

يمكننا ان نتعرف على التردد الخاص بها من خلال القيام بالاتي:

التردد الخاص بالقناة: 11470.

المعدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة عبر القمر عرب سات

كما انه يمكننا استقبال ترددها على العرب سات وذلك من خلال التالي:

التردد الخاص بالقناة: 11270.

المعدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

الاستقطاب: عمودي.

كما يهتم الكثير من الآباء والأمهات على أن يتابع صغارهم هذه القناة بسبب ما تم عرضه عليه من تعليم الاخلاق الحميدة وأنه يقدم لهم معلومات مفيدة تزيد من ثقافتهم، بل انها تعد هي أفضل خيار من بين أغلب القنوات الفضائية الاخرى والتي يقبل عليها الكثير من الصغار دون ان يشعرون بالملل.