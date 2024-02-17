ثبت الان..تردد قناة بين سبورت الجديد 2024 وشاهد جميع مباريات اليوم بجودة عالية HD

نقدم لكم تردد قناة بين سبورت الجديد 2024، حيث تعد قناة بين سبورت من أبرز القنوات الرياضية، فهي تقوم بنقل كافة المباريات والبطولات الرياضية بشكل حصري سواء بطولات كرة القدم، أو كرة التنس وغيرها من الرياضات المختلفة بجودة فائقة؛ لذا فقد نالت إعجاب الملايين من متابعي الرياضة، كما أنها تمتلك حقوق بث كافة المباريات الأوروبية والإفريقية، وسوف نوضح تفاصيل أكثر من خلال الأسطر التالية.

تردد قناة بين سبورت الجديد 2024

يمكن لعشاق الرياضة استقبال تردد قناة بين سبورت الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وكذلك سهيل سات، وبدر سات من خلال ما يلي:

تردد قناة بين سبورت الجديد على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

تردد قناة بين سبورت الجديد على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

تردد قناة بين سبورت الجديد على القمر الصناعي سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

تردد قناة بين سبورت على القمر الصناعي بدر سات

القمر الصناعي: بدر سات.

التردد: 11546.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

كيفية تنزيل قناة بين سبورت الجديدة على جهاز التلفاز

يمكنك تنزيل قناة بين سبورت على جهاز التلفاز عن طريق الخطوات التالية: