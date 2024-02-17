شوف اسمك.. دونلود أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

يبحث كثير من المستفيدين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة حيث تهتم الحكومة العراقية بتقديم الدعم المادي لذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة لمساعدة الشعب العراقي في حمل أعباء المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ولهذا تقدم برامج الدعم المادي بشكل شهري وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول دعم الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

يبحث كثير من المستفيدين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة حيث أن هناك أكثر من 5 مليون مستفيد من المعونة الشهرية المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق ويمكن الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية عبر عدة خطوات ومن أهم تلك الخطوات مايلي :

سيتعين عليك أولاً الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي عبر الرابط

ثم سيتعين عليك الضغط على الرعاية الاجتماعية

ثم سيتعين عليك بعدها كتابة اسم المحافظة التابع لها

ثم قم باختيار رقم الدفعة وكتابة الاسم

ثم سيتعين عليك بعدها الضغط على استعلام حتى تتمكن من معرفة هل أنت ضمن الرعاية الاجتماعية أم لا

أهم شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدة شروط حتى يحصل المستحقين على الدعم ومن أهم تلك الشروط مايلي :