تحميل كشوف pdf.. اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في كل محافظات العراق

تعتبر اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 من أكثر الموضوعات البحثية تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعلن وزير العمل العراقي عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وأكد أن لكافة المواطنين يمكن التحقق من قبولهم أو عدمه من خلال منصة مظلتي، حيث سوف تكون النتيجة في صورة كشوفات PDF، وأشار أيضا أن سوف يتم صرف الرواتب لهؤلاء المستفيدين تدريجيا ليتسنى من المواطنين الحصول على رواتبهم تجنبا للتكدس والازدحام أثناء عملية الصرف، وسوف نوضح كافة التفاصيل عن هذه الأسماء إلى جانب طرق الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024

تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق للإعلان عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة2024، وهي تعد الوجبة الأخيرة من وجبات برنامج الدعم الاجتماعي التي وفرته الحكومة لكافة المواطنين العراقيين، وسيتم رفع كشوفات الأسماء من خلال منصة مظلتي، ومن المتوقع صرف الدفعة الخاصة بشهر فبراير خلال الشهر الجاري حيث تم قبول حوالي مليونين و150 ألف أسرة عراقية وسيتم صرف الراتب الشهري لهؤلاء الأسر تدريجيا خلال الأسبوع الحالي، والجدير بالذكر أن تم قبول العديد من المواطنين من تنطبق عليهم هذه الشروط، وهي :

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية العراقية ومقيمًا دائمًا بالعراق.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 و60 عامًا.

أن يكون دخله الشهري أقل من الحد الأدنى المحدد للرعاية.

أن يكون لديه دخل غير منتظم.

عدم امتلاك أي ممتلكات غالية الثمن.

أن تتألف أسرته من أربعة أفراد على الأقل.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024

يمكن لأي مواطن عراقي الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي من خلال اتباع الخطوات التالية: