Ramadan bag.. اسعار شنطة رمضان 2024 وكرتونة الخير في المتاجر ومحتوياتها بسعر تنافسي

يتساءل العديد من المواطنين عن اسعار شنطة رمضان 2024 وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، وخاصة أن شنط رمضان تتضمن الكثير من السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر، ويجدر بنا الإشارة إلى أن هناك إقبال كبير على شراء شنط رمضان خاصة من المتاجر مثل كارفور وفتح الله نظرا للعروض والخصومات التي توفرها على هذه الشنط مما يتيح فرصة للمستهلكين لتوفير المال أو إخراج الصدقات.

اسعار شنطة رمضان 2024

تختلف اسعار شنطة رمضان 2024 من كرتونة إلى أخرى بناءً على محتوياتها والكميات المرغوبة من المنتجات، وعمومًا، تبدأ أسعار ها من حوالي 75 جنيهًا وما فوق، وتشمل مجموعة كبيرة من العروض على السلع الضرورية والأساسية في المنزل، ويكون سعر شنطة رمضان 2024 حوالي 75 في بعض المتاجر، وتكون محتويات الشنطة على النحو التالي:

زجاجة زيت خليط 700 مل يكون سعرها 14 جنيهًا.

وأما علبة سمن نباتي 650 جرام يتراوح سعرها 13 جنيهًا.

وأما كيس أرز 1 كيلو يقدر بنحو 9 جنيهات، وكيلو سكر بسعر 8 جنيهات.

وأما مكرونة 400 جرام تكون بسعر 7 جنيهات،وأما برطمان صلصة طماطم 285 جرام يكون حوالي 7 جنيهات.

وبينما كيس لوبيا 350 جرام يكون ب 5 جنيهات.

وأما كيس فول تدميس 500 جرام يقدر بنحو 15 جنيهًا.

وهناك شنط رمضان تتراوح بداية من100جنية تكفي للأسرة كاملة، وقد يحصل المواطنون على هذه الشنط في كافة المتاجر مثل كارفور.

سعر كرتونة الخير 2024

وبعد أن أوضحنا اسعار شنطة رمضان 2024، نتطرق بعد ذلك إلى سعر كرتونة الخير داخل المحلات والمتاجر بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ويبدأ سعرها من 179، وتتضمن العديد من السلع والمنتجات التالية:

علبة سمن بوزن 300 جرام.

زجاجة زيت 600 جرام.

كيس أرز بوزن 900 جرام.

كيس من السكر بوزن 900 جرام.

2 كيس مكرونة وزن 300 جرام.

كيس ملح وزن 500 جرام.

وبذلك يتمكن محدود الدخل من الحصول على سلع ومنتجات رمضان بأسعار مخفضة من خلال شراءها من المتاجر والأسواق المحلية.

اسعار ياميش رمضان 2024

كيلو عين الجمل 440 جنيها.

كيلو التين التركي 440 جنيها.

300 جرام من التين السوري ب 100 جنيه.

400 جرام من قمر الدين يتراوح من 65 الى 105 جنيهات.

400 جرام من الزبيب يتراوح ما بين 90 إلى 110 جنيهات.

5 كيلو من البلح يتراوح سعره ما بين 300 إلى 350 جنيها.

700 جرام من الكاجو يتراوح ما بين 65 إلى 70 جنيها.

كيلو اللوز المحمص يصل إلى 680 جنيها.

كيلو البندق بسعر 580 جنيها.

كيلو اللوز 440 جنيها.

مع مرور الوقت أكثر فأكثر يزيد البحث بشكل تدريجي كلما مرت الأيام واقتربت نحو شهر رمضان المعظم الذي يتبقي عليه أياما قليلة جدا على أسعار ياميش رمضان ومنها قمر الدين والبلح والتين التركي والبندق والمكسرات وغيرها من السلع التي يحتاج إليها كل منزل خلال الشهر الكريم.