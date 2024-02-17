HERE.. رابط تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024 من موقع الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz

لقد زادت عمليات البحث في هذه الآونة عن رابط تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024 حيث قامت الحكومة بتوفير منح للعاطلين عن العمل، ويجب على المسجلين في هذه المنحة بتحديدها خلال 6 أشهر لكى يستمروا في الاستفادة منها، وتكون هذه المنحة عبارة عن مبلغ مالي يقدم للعاطلين عن العمل، ويتم التجديد عن طريق موقع الكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقرات المختصة وسوف نقوم بشرح كيفية تجديد المنحة.

رابط تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024

يجب على جميع المسجلين في منصة manha الدخول على رابط تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024 كل ستة أشهر لكى يقوموا بتجديد تسجيلهم، وإذا لم يقم المسجل على المنصة بالتجديد سيتوقف الدعم المقدم له وقد تصل قيمة الدعم التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي الجزائرية إلى 15000دينار جزائري، وسوف نقوم بعرض طريقة الدخول على رابط التجديد:

الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بالوكالة الوطنية.

تظهر قائمة تختار منها تجديد منحة البطالة.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

رفع الاوراق المطلوبة إلكترونيا.

النقر على كلمة تجديد المنحة لكى تتأكد من تجديدها مرة أخرى.

الاوراق المطلوبة لتجديد منحة البطالة بالجزائر2024

يوجد بعض الأوراق التي تطلبها الجهات المختصة بالمنحة لكى تتأكد من استحقاقية هذا الشخص للدعم من الحكومة الجزائرية ويتم رفع هذه الأوراق في حالة التجديد كل ٦ اشهر وفى حالة استيفاء كل الشروط سوف يتم تقديم الإعانة للأسرة كل شهر وقد أعلنت السلطات عن الاوراق المطلوبة للتجديد وهى كالتالي: