“GAT وبوابة الموت“ أفضل 4 ألعاب إلكترونية للهاتف بدون أنترنت مش هتبطل تلعبهم طول اليوم

يجب العلم أن العاب الفيديو أصبح شيء أساسي في حياتنا اليومية، وذلك لأنها تساعدنا في التخلص من ضغوطات الحياة والعمل وبالتحديد الألعاب التي يتم لعبها من الأصدقاء، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا باقة متميزة من أفضل الألعاب التي يمكنك لعبها والتي لا تحتاج للإتصال بالإنترنت.

أفضل الألعاب الإلكترونية للهاتف بدون أنترنت

يوجد الكثير من الألعاب التي تجعلك تعيش أجواء المغامرة أثناء اللعب، والتي تتنوع ما بين حل الألغاز أو الألعاب التنافسية، ومن أبرزها:

لعبة ثلاثية GTA The Trilogy

وهي واحدة من الألعاب التي تم إطلاقها في أواخر عام 2023 ونجحت في جذب عدد كبير من اللاعبين، وهي من الألعاب التي يمكن لعبها بواسطة الهاتف المحمول والتي تعتمد في لعبها على استخدام المركبات المختلفة والسير ضمن ازدحامات مرورية عديدة.

لعبة بوابة الموت

تم إطلاقها منذ عدة شهور وهي من الألعاب القتالية والتي تعتمد في لعبها على وجود بوابة عندما يتم دخولها يظهر غراب يقوم بأخذ أرواح اللاعبين، وأثناء اللعب يقابل اللاعب الزعيم والذي سوف يعمل على خطف اللاعب من خلال عدو مجهول، وتستمر اللعبة في أجواء من المغامرة والإثارة.

لعبة Little Nightmares

تعتمد فكرة اللعبة على وجود فتاة تدعى six داخل سفينة، ويجب على اللاعب حل الألغاز وكشف الحقائق من أجل الفوز بالجولة، وكلما نجح اللاعب في حل اللغز كلما نجح في اكتشاف كلما نجح في التعرف على حقيقة الفتاة والسفينة، تعتمد اللعبة على ذكاء اللاعب وليس شيء آخر.

لعبة سبونج بوب

وهي واحدة من الألعاب المسلية وذلك لأن سبونج بوب وأصدقائه يدخل العديد من المعارك ضد الأعداء ولكن بطرق كوميدية ومضحكة.