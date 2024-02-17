“منافسة قوية”مسلسلات رمضان 2024 علي قناة mbc

مع اقتراب موعد شهر رمضان الكريم بدأت عمليات البحث تتزايد عن مسلسلات رمضان 2024، والتي يتنافس فيها عدد كبير من صناع الدراما العربية والتي تتناسب مع جميع الفئات والأزواق، وتشهد المسلسلات الرمضانية هذا العام مشاركة عدد كبير من نجوم وأبطال الدراما ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مسلسلات رمضان 2024 على قناة MBC مصر……

مسلسلات رمضان 2024

وكالعادة تسعى قناة MBC مصر على الحصول على حق عرض عدد كبير من المسلسلات الرمضانية، والتي تحتل أعلى المشاهدات ، وقد أعلنت شبكة قنوات mbc عن قائمة مسلسلات رمضان 2024، والتي من المقرر أن يتم عرضها في بداية شهر رمضان والتي جاءت كالتالي:

مسلسل “سر إلهي” بطولة الفنانة روجينا.

مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

مسلسل الكبير أوي بطولة الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد.

مسلسل الساعة خمسة بطولة الفنان “آسر يس”.

مسلسل “امبراطورية ميم” بطولة الفنان خالد النبوي.

مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي

كما تشارك الفنانة ريهام حجاج في مسلسل “صدفة”.

مسلسل مسار اجباري بطولة الفنان أحمد داش.

مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ورياض الخولي.

مسلسل الافوكاتو بطولة الفنانة مي عمر.

وأخيراً مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان “يحيى الفخراني”.

خطوات ضبط تردد قناة MBC على النايل سات

ويمكنكم استقبال التردد الجديد لقناة mbc مصر والاستمتاع بما تقدمه القناة خلال شهر رمضان من مسلسلات وبرامج، من خلال ادخال الجدول التالي: