“اعرف وصل كام؟”.. اسعار الذهب اليوم السبت 17 فبراير في مصر وسعر عيار 21 وكافة الاعيرة في محلات الصاغة

تصدرت اسعار الذهب اليوم محركات البحث البحث الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حيث إن صباح اليوم السبت الموافق 17من فبراير الحالي لم يشهد سعر جرام الذهب أي تغيير يذكر في محلات الصاغة المصرية، بعد أن استقرت الأسعار بعد الارتفاع الذي شهدها سعر عيار 21 بالمصنعية، وأيضا سعر الجنيه الذهب في آخر الأسبوع الماضي حيث يأتي ذلك في ظل ارتفاع سعر أونصة الذهب بالدولار في آخر تعاملات البورصات العالمية والتي حدثت مساء أمس الجمعة.

اسعار الذهب اليوم

الآن بصدد الحديث عن اسعار الذهب اليوم طبقا لآخر تحديث له محليا وعالميا ، وتكون على النحو التالي:

وصل سعر البيع عيار 24 جرام إلى 4154 جنيهًا للجرام، وأما سعر الشراء يقدر بنحو 4114 جنيهًا للجرام.

وأما عيار 21 شهد حالة من الاستقرار حيث يقدر سعر البيع بنحو 3635 جنيهًا للجرام، وأما قيمة الشراء بنحو 3600 جنيهًا للجرام.

يبلغ سعر البيع لعيار 18 حوالي 3115 جنيهًا للجرام، وبينما سعر الشراء يكون حوالي 3085 جنيهًا للجرام.

يبدأ سعر البيع لعيار14 جرام 2999 جنيهًا للجرام، وفي المقابل نجد أن سعر الشراء يصل إلى 2980 جنيهًا للجرام.

وأما سعر بيع الجنيه الذهب بوزن 8 جرامات عيار 21 حوالي 29080 جنيهًا، وأما سعر الشراء يكون حوالي28800 جنيهًا.

وهذه هي أحدث تحديثات أسعار الذهب في مصر لليوم.

اسعار الذهب اليوم عالميا بالدولار

وصل اسعار الذهب اليوم الموافق السبت 17 فبراير للعام الحالي بنحو 2014 دولارًا للبيع، وأما للشراء يكون حوالي 2013 دولارًا.

وفي المقابل نجد سعر الذهب بالمصنعية اليوم في مصر يختلف في محلات الصاغة المصرية حسب المحافظة والتاجر، ويتراوح متوسط قيمة المصنعية والدمغة في المحلات ما بين 100 إلى 200 جنيهًا، ويتم إضافتها إلى السعر الرسمي للذهب الخام لتحديد السعر النهائي للمشغولات الذهبية.