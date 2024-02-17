أفلام الزمن الجميل .. بأعلى جودة التقط الآن تردد قناة روتانا كلاسيك 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة لمشاهدة ممتعة بدون انقطاع

تعتبر قناة روتانا كلاسيك هي من أشهر قنوات الأفلام المعروفة على الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات وعرب سات ونجد أن هذه القناة تقدم باقة مميزة من الأفلام الكلاسيكية لعشاق أفلام الستينيات والخمسينيات لنجوم الزمن الجميل ويقبل على مشاهدتها فئات كبيرة من أعمار مختلفة، ويتابعها العديد من مختلف دول العالم كما أنظم حفلة يومية لكوكب الشرق أم كلثوم وبناء عليه يبحث العديد من محبي قناة روتانا كلاسيك عن التردد الجديد لها، خاصة بعد أن أعلنت إدارة القناة نيتها في تغيير التردد من أجل البث بصورة أفضل وفي هذا الموضوع نذكر لكم كل التفاصيل تابعونا.

تردد روتانا كلاسيك

نجد أن كل الأشخاص التي تحب الأفلام الكلاسيكية هم الأكثر مشاهدة لقناة روتانا كلاسيك لأنها تقدم باقة متنوعة من الأفلام وهذا على مدار الساعة ودون انقطاع وتبث مجانا تماما على الأقمار الصناعية المختلفة، ويمكن أن يتم ضبط التردد الجديد للقناة وإليكم التفاصيل:

القمر الصناعي نايل سات

التردد هو: 11226.

بينما الجودة HD. ‏

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3-4.

معدل الاستقطاب رأس H. ‏

القمر الصناعي عرب سات

التردد هو 11843.

معدل الاستقطاب رأس H. ‏

معامل تصحيح الخطأ: 3-4.

الجودة HD. ‏

معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط قناة روتانا كلاسيك عبر جهاز الرسيفر

يستلزم الأمر بعد الخطوات حتى يتم ضبط قناة روتانا كلاسيك على جهاز الاستقبال كالتالي:

الخطوة الأولى بعد فتح شاشة التلفزيون نستخدم جهاز التحكم عن بعد وننتقل إلى قائمة الضبط في الجهاز ونضغط على خيار تثبيت القنوات.

الخطوة الثانية يتم كتابة معلومات القناة من معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ واختيار الاستقطاب وكتابة التردد والضغط على بحث.

الخطوة الأخيرة يتم فيها الانتظار لحظات حتى تظهر القناة ونضغط على حفظ لتسجل على الجهاز.