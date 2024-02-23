“جهز ورقك بسرعة هتاخد شقة“ موعد طرح وحدات الإسكان الاجتماعي 2024 + شروط وخطوات التقديم

صرحت وزارة الإسكان الاجتماعي المصرية عن إطلاق عدد من الوحدات السكنية والتي يتم منحها لأصحاب الدخل المتوسط وذلك من أجل توفير سكن آمن لهم، تتميز وحدات الإسكان بعدد من المميزات والتي من أبرزها أنه يتم تسديد ثمنها على شكل أقساط، ولكن يجب العلم أنه يتم منحها وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الأوراق المطلوبة وأسعار الوحدات.

موعد إطلاق وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر طرح الوحدات السكنية في الأيام القليلة القادمة من شهر فبراير، تتوفر تلك الوحدات بمساحات تتراوح ما بين 75 متر وحتى 90 متر، والجدير بالذكر أن تلك الوحدات توجد في الأماكن الجديدة والراقية ومنها:

مدينة 15 مايو.

مدينة برج العرب الجديدة.

مدينة 6 أكتوبر.

مدينة بدر.

العبور الجديدة.

الفيوم الجديدة.

سوهاج الجديدة.

مدينة السادات.

مدينة حدائق العاصمة.

مدينة أسوان الجديدة.

قنا الجديدة.

بني سويف.

مدينة أسيوط الجديدة.

مدينة أخميم الجديدة.

شروط التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي

يجب توافر مجموعة من الشروط عند التقديم على الإسكان الاجتماعي وهي:

يجب أن يكون المتقدم مقيم في المكان الذي تتوفر فيه الوحدات.

عدم استفادة المتقدم من أي وحدات سكنية تابعة لوزارة الإسكان سواء عقار أو قطعة أرض.

يجب أن لا يقل راتب المتقدم عن 2700 جنيه ولا يزيد عن 7000 جنيه.

يشترط أن يتراوح عمر المتقدم من 21 عام حتى 51 عام.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوحدات السكنية

مفردات مرتب وذلك للتعرف على صافي الراتب الذي يحصل عليه المتقدم.

نسخة من الهوية الشخصية للزوج والزوجة، يجب أن تكون سارية.

قسيمة الزواج.

شهادة ميلاد الأولاد.

في حين وجود راتب إضافي يجب تقديم مستند يثبت ذلك.

إيصال تسديد رسوم الحجز.

أسعار الوحدات السكنية

يتراوح أسعار الشقق ما بين 350.000 وحتى 500.000 وذلك يتوقف على حسب المنطقة التي توجد بها الوحدات، يتم دفع حوالي 10٪ من سعر الوحدة مقدما وذلك لضمان جدية المتقدم، ويتم دفع من 1100 جنيه حتى 2500 جنيه كـ قسط شهري، تبدأ مدة التسديد من 7 سنوات وحتى 30 سنة.