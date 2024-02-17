لسة الفرصة قدامك.. لينك تسجيل الدخول مسابقة” مهرجان دخون الإماراتية 2024.. ممكن تبقي سعيد الحظ

شركة دخون هي واحدة من أكبر شركات العطور الموجودة داخل الإمارات العربية المتحدة وقد أطلقت شركة دخون خلال الفترة القليلة الماضية مسابقة تعتبر هي الأضخم على الإطلاق، ونجد أن هذه المسابقة يسعى إلى أن يشارك فيها مئات الآلاف من المواطنين خاصة وأن شركة دخون الإماراتية تقدم للمواطنين، ويبحث العديد من الأشخاص عن خطوات التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية بالإضافة إلى معرفة الموعد الأخير للتسجيل ومن خلال موقع بوابة الصبح، وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم كل المعلومات تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

لينك التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2024

لقد أوضحت شركة دخون الإماراتية كافة التفاصيل الخاصة بالاشتراك في المسابقة ونجد أنها سهله وسريعة وقد جاءت على النحو التالي:

الخطوة الأولى لا بد وأن يتم فيها الدخول على الموقع الرسمي الخاص لشركة دخون الإماراتية للعطور من هنا.

الخطوة الثانية نقوم فيها بفتح الصفحة الأساسية لقائمة الموقع ونقوم بالضغط على أيقونة الاشتراك في المسابقة.

الخطوة الثالثة يتم فيها إدخال بعض البيانات ومن بينها البريد الإلكتروني ورقم الجوال والاسم وقيمة فاتورة المشتريات من شركة دخون.

الخطوة الرابعة بعد التأكد من سلامة كافة البيانات وقراءة الشروط والموافقة عليها يتم الضغط على أيقونة موافق وهذا لإرسال طلب الاشتراك في المسابقة.

تفاصيل مسابقة دخون الإماراتية 2024

في هذا السياق تم توضيح كافة خاصة بالمسابقة وأعلنت شركة دخون الإماراتية أن هذه المسابقة مستمر التسجيل فيها حتى تاريخ 31 مارس، وقد قامت شركة دخون بفتح باب التسجيل بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وأوضحت كافة المتطلبات للتسجيل وكذلك أوضحت الجوائز المقرر توفيرها في هذه المسابقة ومن بينها ساعات من ملكه رولكس، بالإضافة إلى سيارات مرسيدس ورحلات إلى دبي وغيرها من الأمور الأخرى واليكم شروط الاشتراك: