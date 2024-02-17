“وزارة التربية العراقية” تُعلن موعد متى دوام المدارس في العراق 2024.. أعرف العودة بعد العطلة الربيعية

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن استئناف الدوام في المدارس بداية من غدًا الأحد الموافق 18 من شهر فبراير 2024، حيث إن ذلك جاء بعد توجيه وزير التربية، إبراهيم نامس الجوري، وعقب انقضاء العطلة الربيعية، على أن تتوجه جميع المديريات العامة للتربية بإستئناف الدوام في جميع الهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة والتلاميذ في عموم العراق بداية من غدًا.

استثناف الدراسة في العراق غدًا الأحد

وافقت العطلة الربيعية في العراق يوم 1 فبراير 2024، واستمرت إلى يوم السبت الموافق 17 من شهر فبراير 2024، على أن يتم استئنافها بداية من غدًا، إضافة إلى وزارة التربية العراقية في هذا الوقت تبذل قصارى جهدها من أجل الإعلان عن جميع النتائج الخاصة بالمراحل الدراسية، في إطار أن يتمكن كل طالب وطالبة من التعرف على الدرجات التي حصل عليها في الدور الأول، ويتم الإستمرار لإستكمال الدراسة بالدور الثاني.

خطوات استخراج نتائج الطلاب في العراق

وفرت وزارة التربية العراقية، إمكانية الحصول على نتائج الطلاب في العراق، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-