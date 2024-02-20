ظهرت أخيرًا .. رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 عبر موقع الوزارة

وزارة التربية العراقية خلال الساعات أعلنت عن نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجية للصف السادس الابتدائي في الترم الأول 2024 حيث انها أعلنت عن نتائج التمهيدي الخارجي في محافظة الكرخ الثالثة محافظه الرصافة الثالثة، وأعلنت الوزارة أنها تستعد خلال الفترة القديمة الإعلان عن النتائج في جميع المحافظات الأخرى حيث من المتوقع أن يكون يوم الخميس 15 فبراير 2024 موعد اعلان نتائج السادس الابتدائي في اغلب المحافظات العراقية فان الوزارة، قد أوضحت أن النتائج يتم الاستعلام عنها الإلكترونية من خلال موقع نتائجنا وموقع وزاره التربية والتعليم العراقية، وسوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية كيفية التعرف على النتائج بالخطوات حتى يستطيع جميع الطلاب التعرف عليها بسهولة.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024

جميع أعمال الامتحانات للصف السادس الابتدائي في كافة المحافظات العراقية وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 فان الوزارة التربية العراقية قد نوهت أن نتائج التمهيدي الخارجي المرحلة الابتدائية سوف يتم الكشف عنها في المحافظات بعد الانتهاء من محافظة تلو الأخرى حسب انتهاء المديريات العامة للتربية من أعمال المراجعة والتصحيح الطلاب والتي تتم تحت اشراف الكوادر التعليمية حتى يطمئن ان كل طالب سيأخذ حقه كاملا فقد انتهت الامتحانات للصف السادس الاعدادي يوم الخميس 15 فبراير، بينما سوف تنتهي امتحانات التمهيدي للصف الثالث المتوسط يوم السبت 17 فبراير 2024، وذلك تبعا لآخر تصريحات لوزارة التربية العراقية وقد أوضحت ان الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم الأحد.

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي

وزارة التربية العراقية نوهت حول عدة خطوات سهله وبسيطة الالكترونية يمكن من خلالها جميع الطلاب واولياء الامور التعرف على النتائج التي تتمثل فيما يلي: