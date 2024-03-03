اعرف دلوقتي .. حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة 2024 والقرارات الجديدة

في هذا الوقت الجاري يتم التساؤل من جانب المواطنين عن زيادة المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة فقد تم صرف معاش تكافل وكرامة المخصص لشهر فبراير 2024 في اليوم الذي كان موافق الخامس عشر من فبراير 2024 وتبعا لما بينته وزارة التضامن الاجتماعي في وقت سابق أن الصرف يكون لحوالي 5.2 مليون أسرة، وتجدر الإشارة بأن هذا المعاش يكون للتخفيف من العبء عن المواطنين في الحياة المعيشية، وفيما يلي سوف نوضح جميع ما يخص زياده تلك المعاشات.

زيادة معاش تكافل وكرامة

الاسر التي تكون مستفيدة بالصرف من تلك المعاشات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة تترقب الزيادة الخاصة بالمعاش التي تكون بحوالي 15% تبعًا القرار الخاص بالرئيس السيسي، كذلك أنه صارت تلك الزيادة خلال عام واحد فحسب 55% من القيم التي تتعلق بالمعاش وذلك تبعا للتوجيهات الخاصة بالرئيس، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بالتأكيد على أن المتوسط الخاص بمعاش تكافل وكرامة يكون من حوالي 620 حتى حوالي 740 جنيه مصري.

توجيهات الرئيس السيسي

في الحقيقة أن رئيس السيسي قد وجه بأن يتم تطبيق سلسلة ومجموعة من القرارات التي تخص حماية المواطنين، وذلك بدءا من أول يوم من شهر مارس القادم 2024، إذ إن من ضمن هذه القرارات زيادة الأجور المتعلقة بالموظفين ليكون الحد الأدنى لدرجة الوظيفة التي يكون الموظف بها، فعلى سبيل المثال من 1000 جنيه مصري من الدرجة السادسة حتى الدرجة الرابعة، و 1100 جنيه مصري من الدرجة الثالثة حتى الدرجة الأولى، و 1200 جنيه مصري بدرجة المدير العام حتى درجة وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير الموعد الخاص بصرف العلاوة الدورية تبعا للقانون المتعلق بالخدمة المدنيةـ كذلك ان تلك الزيادة بمعدل 10% من الراتب الوظيفي للمخاطبين اما غير المخاطبين يكون حوالي 15% من الراتب الأساسي كذلك رفع اقل حد للرواتب بمعدل 50% حتى يصبح 6000 جنيه مصري.