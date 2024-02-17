“بضغطة واحدة” تردد قناة روتانا خليجية على النايل سات التحديث الأخير..وتابع أقوي المسلسلات 2024

كثرت محركات البحث عن تردد قناة روتانا خليجية في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما حققت القناة نجاحاً عظيماً غير مسبوق، حيث أصبحت من أهم القنوات الفضائية في العالم العربي، وتعتبر تلك القناة من ضمن مجموعة قنوات روتانا مثل” روتانا سينما، روتانا كلاسيك، روتانا خليجية، وأيضاً روتانا كيدز”، والجدير بالذكر أن قناة روتانا خليجية تنال بنسبة مشاهدة مرتفعة جداً في الوطن العربي، وذلك لتقديمها البرامج الترفيهية الجاذبة لنظر المشاهد، تابعوا سطورنا القادمة التي ستوضح لكم بيانات التردد، وأيضاً كيفية ضبط القناة.

تردد قناة روتانا خليجية علي النايل سات

يمكنك استقبال تردد قناة روتانا خليجية، من خلال استخدام بيانات التردد الآتية:

من القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11295.

معدل الإستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة روتانا خليجية على العرب سات

قامت القناة بتوفير أكثر من تردد للقناة، وذلك لإختلاف الأقمار الصناعية، ويكون تردد قناة روتانا خليجية الجديد 2024 على العرب سات كالآتي:

تردد القناة: 11223.

معدل الإستقطاب: رأسي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة تكون: HD.

خطوات ضبط تردد القناة على الرسيفر

كما أوضحنا لكم من قبل أن قناة روتانا خليجية تكون تابعة لمجموعة شركة روتانا وتكون عبارة عن شركة إنتاج موسيقية يملكها الأمير السعودي”وليد بن طلال”، وبدأت تلك الشركة بداية البث في عام 1982م، ويتوجب عليك أن جودة القناة عالية، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة دون تشويش أوإنقطاع، ويمكنك ضبط القناة من خلال اتباع الآتي: