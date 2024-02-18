“شقتك جاهزة يا عريس“ لو معاك 1100 جنية شهريا احجز شقة في الإسكان الاجتماعي 2024 بأقل مقدم لمحدودي الدخل

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن موعد تسليم الوحدات السكنية والتي من المقرر أن يتم تسليمها في الأيام القليلة السابقة، يحرص مشروع الإسكان الاجتماعي على توفير وحدات سكنية بأسعار وأنظمة مريحة لأصحاب الدخل القليل والمتوسط وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم في الحصول على سكن، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

سكن لكل المصريين 2024

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر تسليم الوحدات المحجوزة في الأيام القليلة القادمة من شهر مارس، كما أوضحت أيضا أنه سوف يتم فتح الحجز على الوحدات الجديدة في شهر إبريل والتي سوف يتم تسليمها بعد 6 شهور من الوقت الحالي، الجدير بالذكر أن المشروع الجديد يحتوي على ما يقارب نحو 200.000 وحدة سكنية وتم تسليم حوالي 15.000 وحدة كما أكدت وزارة الإسكان أن المشروع مازال مستمر حتى بعد الانتهاء من المليون وحدة التي ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك من أجل الاستمرار في مساعدة محدودي الدخل، وأشارت أنه تم زيادة الأسعار وذلك بسبب الزيادة المستمرة التي تتعرض لها البلاد.

أسعار شقق الإسكان

تبدأ أسعار الشقق داخل مشروع سكن لكل المصريين من 350 ألف جنيه مصري وتصل حتى 500 ألف جنيه مصري، وذلك يتوقف على حسب حسب المنطقة التي توجد بها الوحدات ومساحة الشقة، ويجب العلم أنه يتم دفع مقدم يصل حتى 10٪ من ثمن الوحدة والذي تتراوح قيمته ما بين 25.000 وحتى 30.000 جنيه مصري، وبناء على ذلك يكون القسط الشهري للوحدة يبدأ من 1100 ويصل حتى 2500 جنيه مصري.