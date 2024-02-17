زغاريط من هنا للفجر في كل شارع في مصر.. تعرف على موعد صرف المرتبات الجديدة بالزيادة الجديدة 2024.. جهز محفظتك عشان هتقبض بالزيادة.!!

يبدو أن هناك تساؤلات متزايدة بين مواطني جمهورية مصر العربية حول جدول صرف مرتبات شهر مارس مما يرجع إلى الأخبار المتداولة حول إمكانية تغيير توقيت الصرف استعداداً لشهر رمضان المبارك. يتعين على الموظفين تحضير أنفسهم للاحتياجات الشخصية والأسرية في هذا الشهر الفضيل ومع ذلك، لم تصدر وزارة المالية أي بيان رسمي بخصوص تعديل مواعيد صرف الرواتب لشهر مارس 2024 لذا سوف نقدم في هذا المقال توضيحاً شاملاً للوضع الحالي مع التركيز على جميع الجوانب المتعلقة بتقديم مواعيد صرف المرتبات.

موعد صرف المرتبات

توجهت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية بإصدار بيان مهم حول جدول صرف المرتبات لشهر مارس 2024 حيث تم تحديد بداية عملية صرف المرتبات يوم الخميس الموافق 21 مارس ومن المقرر استمرارها حتى الأربعاء الموافق 27 مارس يجدر بالذكر أنه لم يتم إصدار أي بيان رسمي بخصوص تقديم موعد صرف المرتبات قبل بداية شهر رمضان المبارك مما يعني استمرارية الموعد المحدد دون تغيير

تم تحديد أول موعد لصرف مرتبات شهر مارس في يوم الخميس 21 مارس 2024.

وسيكون الثاني في يوم الأحد 24 مارس 2024.

والثالث في يوم الإثنين 25 مارس 2024.

والرابع في يوم الثلاثاء 26 مارس 2024

والخامس والأخير في يوم الأربعاء 27 مارس 2024.

جدول زيادة المرتبات

بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت وزارة المالية قرارًا بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وتأتي هذه الزيادات بالتفصيل كما يلي

زيادة في رواتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها حيث ترتفع إلى 12200 جنيه. زيادة في رواتب الدرجة العالية وتصل إلى 10200 جنيه. زيادة في رواتب درجة المدير العام حيث تصل إلى 9200 جنيه. زيادة في رواتب الدرجة الأولى وترتفع إلى 8200 جنيه. زيادة في رواتب الدرجة الثانية وتصل إلى 8000 جنيه. زيادة في رواتب الدرجة الثالثة حيث تبلغ 7500 جنيه. زيادة في رواتب الدرجة الرابعة وترتفع إلى 7000 جنيه. زيادة في رواتب الدرجة الخامسة وتصل إلى 6500 جنيه. زيادة في رواتب الدرجة السادسة حيث تبلغ 6000 جنيه.

تم اتخاذ هذه الخطوات بهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين ورفع مستوى المعيشة.