تردد قناة وناسة “لولو” 2024 علي نايل سات وطريقة استقبالها على الريسيفر
قناة وناسة هي قناة تلفزيونية مصرية تأسست في عام 2012، وتعتبر واحدة من القنوات الرائدة في مجال البث للاطفال في مصر والوطن العربي تعمل القناة على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والأفلام والمواهب حيث تتميز قناة وناسة بتقديم محتوى متنوع يناسب جميع أفراد الأسرة، وتقدم برامج مسلية للأطفال والشباب والكبار.
قناة وناسة لاغاني الاطفال
تعتبر قناة وناسة لاغاني الأطفال مصدر للترفيه والتعليم للأطفال حيث يتم اختيار الأغاني والأناشيد بعناية لتكون مناسبة للأطفال وتلبي احتياجاتهم التعليمية في نفس الوقت يتم تنفيذ الأغاني بأصوات مليئة بالحيوية والبهجة لجذب اهتمام الأطفال وإشراكهم في العالم الموسيقي وتتنوع مواضيع الأغاني والأناشيد التي يتم عرضها على قناة وناسة لاغاني الأطفال، وتشمل مجموعة واسعة من المواضيع مثل الحروف والأرقام والألوان والحيوانات والطبيعة والأصدقاء والأسرة والقيم الإيجابية. يتم استخدام الألوان الزاهية والرسوم المتحركة الجذابة لإضفاء جو من المرح والمغامرة على البرامج والفيديوهات المقدمة.
تردد قناة وناسة
تعتبر قناة وناسة لاغاني الأطفال وسيلة فعالة لتعليم الأطفال الأساسيات وتطوير قدراتهم اللغوية والحسابية، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات الحسنة يمكن للأطفال الاستمتاع بالأغاني والأناشيد عبر التلفزيون أو الإنترنت أو عبر تطبيقات الهواتف الذكية، مما يسهم في توفير بيئة تعليمية مسلية وممتعة في نفس الوقت.
- تردد القناة على القمر نايل سات: 11470.
- تردد القناة على القمر عرب سات: 11270.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الاستقطاب: عمودي.
طريقة ضبط القناة
- قم بفتح قائمة الإعدادات أو القنوات على جهاز الاستقبال التلفزيوني الخاص بك.
- اختر “بحث عن القنوات” أو “إعدادات القنوات”. قد يكون هذا الخيار موجودًا في القائمة الرئيسية للجهاز.
- اختر “بحث آلي” أو “بحث يدوي”، اعتمادًا على الخيار المتاح على جهاز الاستقبال.
- قم ببدء عملية البحث عن القنوات الجديدة. قد يطلب منك الجهاز تحديد نوع البحث (تلقائي أو يدوي)، ويُفضل اختيار البحث الآلي لتسهيل عملية البحث.
- بعد اكتمال البحث، ستظهر قائمة بالقنوات المكتشفة. ابحث عن قناة “وناسة” في القائمة وتحقق من التردد الذي تم اكتشافه لها.
- قم بحفظ التردد الجديد لقناة “وناسة” في قائمة القنوات الخاصة بك.
- اخرج من قائمة الإعدادات وتأكد من أن قناة “وناسة” قد تمت إضافتها إلى قائمة القنوات الخاصة بك.