كامله على 2 DMC.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 وجميع القنوات الناقله

نقدم لكم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ومع بداية هذا الشهر الفضيل يبدأ ماراثون عرض المسلسلات الاجتماعية والتاريخية وكذلك الكوميدية وأيضًا الدراما الصعيدية من أجل التسلية والامتاع لكل محبي الدراما خلال شهر رمضان، ويتم الآن عرض برومو ما يزيد عن 35 عملًا من المسلسلات الدرامية يتنافسون على كافة القنوات المختلفة، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذه الأعمال.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

إن قائمة مسلسلات رمضان 2024 دسمة هذا العام والمنافسة قوية جدًا بمسلسلات وأعمال فنية رائعة، وعودة أبطال عمالقة لدراما رمضان مرة أخرى مثل الفنان يحيى الفخراني من خلال مسلسله الدرامي عتبات البهجة، ومن أبرز قائمة مسلسلات رمضان هذا العام مايلي:

مسلسل الكبير أوي الثامن بطولة الفنان أحمد مكي.

مسلسل عتبات البهجة بطولة العملاق يحيي الفخراني.

مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق والفنان رياض الخولي.

مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد عيد.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا.

مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني، والفنانة نسرين أمين.

مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم، والفنان مصطفى خاطر.

مسلسل كامل العدد الجزء الثاني بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنانة إسعاد يونس، والفنان شريف سلامة.

مسلسل ب100 راجل بطولة الفنان باسم سمرة، والفنانة سمية الخشاب، والفنانة سلوى خطاب.

مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

مسلسل الساعة خمسة بطولة الفنان آسر ياسين.

مسلسل مسار إجباري بطولة الفنان أحمد داش.

مسلسل ألف ليلة وليلة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة نور.

مسلسل نعمة الأفوكادو بطولة الفنانة مى عمر والفنان أحمد زاهر.

مسلسل بدون مقابل بطولة الفنان هاني رمزي.

مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة.

القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024

تتنافس كافة القنوات في عرض دراما رمضان 2024، ومن أهم هذه القنوات مايلي: