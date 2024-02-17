“خبر حلو قبل شهر رمضان” اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024 ….والوزارة تحدد الفئات الأولى بالرعاية

تتزايد معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024، الذي تصدر قوائم محركات البحث نظراً للحالة الإقتصادية السيئة التي يمر بها عدد كبير من المواطنين بسبب غلاء العديد من أسعار السلع والمواد الغذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة هذا الخبر وما هو رد وزارة التموين على هذا الخبر المتداول….

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024

حيث يبحث عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية عن حقيقة خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024، والتي بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عنه نظراً لضعف الامكانيات وقلة الدخل وغلاء أسعار السلع الغذائية مثل الأرز والزيت والسكر.

التموين ترد على خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

وأكد الدكتور “علي المصيلحي” وزير التموين أن الوزارة لم تعلن عن أي قرارات تخص البطاقات التموينية، وأن هذا القرار من اختصاص مجلس الوزراء، وفي حال الإعلان عن مثل هذه القرارات سوف يكون هذا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التموين على الإنترنت، كما سوف يتم إذاعة الخبر على العديد من القنوات الفضائية، وأشار”المصيلحي” أنه في حالة اضافة أي زيادة على بطاقة التموين سوف تكون هناك فئات أولى بالرعاية وهم…..

الفئات الأولى بإضافة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين