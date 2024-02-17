بالزيادة الجديدة.. تحديد موعد صرف مرتبات مارس 2024 للموظفين – شوفك حسابك

يتساءل العاملون بالدولة هذه الأيام خاصةً عن اقتراب نهاية شهر فبراير عن موعد صرف مرتبات مارس 2024 الذي يحمل معه الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بدأت بالفعل وزارة المالية من تنفيذ توجيهات وقرارات الرئيس المرتبطة بزيادة الرواتب والمعاشات لتحمل الظروف الاقتصادية التي تمر على المواطنين والزيادة الغير مسبوقة التي يشهدها السوق المصري منذ بداية الشهر الحالي، لهذا تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين إلى مبلغ 6 آلاف جنيه، وفيما يلي نستعرض موعد صرف مرتبات مارس 2024.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

نشرت وزارة المالية عن ما يدور حول موعد صرف مرتبات مارس 2024 بأنه سوف يتم صرف الرواتب الخاصة بشهر مارس القادم في ميعادها المتوقع والذي يكون ما بين يوم 22 وحتى يوم 28 من كل شهر ميلادي، وبذلك تكون قبل بداية عيد الفطر، أما صرف مرتبات شهر فبراير الحالي فقد يتم صرفها بالزيادة الجديدة بدايةً من الخميس الموافق 21 فبراير وتستمر حتى الأربعاء 27 فبراير.

جدول مرتبات شهر مارس 2024

يستعد جميع العاملون بالدولة هذه الفترة إلى استقبال الزيادة الجديدة المعلن عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعد جزء من عملية الحماية الاجتماعية لمواجهة غلاء الأسعار، حيث يحصل كل موظف على الزيادة على حسب درجته الوظيفية كما هو موضح في الآتي: