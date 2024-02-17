“مستني ايه قوم سجل بسرعة”.. رابط التسجيل على منحة ال 100 جنيه من وزارة التموين.. هتندم لو مسجلتش..!!

وزارة التموين والتجارة الداخلية تُبشّر شعب مصر بخبر سار حيث قررت إضافة مبلغ إضافي قدره 100 جنيه إلى بطاقات التموين استعدادًا لشهر رمضان المبارك تهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة الإيجابية إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين وتقديم المساعدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتحرص الوزارة على تسهيل العملية للمواطنين من خلال إطلاق رابط إلكتروني رسمي يتيح لهم التسجيل لاستلام هذه المنحة وذلك من خلال سلسلة من الخطوات المبسطة انضموا إلينا لنتعرف سويًا على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الإعلان المهم وندعم بعضنا البعض في هذه المسيرة.

ما هي فوائد هذه المنحه

وتأتي هذه المنحة من الحكومةإلى المواطنين بشأن الدعن المالي لكافة للأسر الفقيرة وذلك لتخفيف الأعباء المالية خلال هذه الفترة الصعبة وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأشد احتياجًا في المجتمع المصري. تتضمن المنحة أيضًا توفير الغذاء الأساسي للأسر المستهدفة وتُعلن كإجراء تحفيزي لدعم الأسر المستحقة المسجلة في سجل البطاقة الخاص بالمنحة بالإضافة إلى الدعم الغذائي الشهري المقدم من خلال البطاقة تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق أثر إيجابي ومستدام على حياة الأسر المحتاجة في مصر.

طريقة التقديم على المنحه

بمتابعة الخطوات التالية، يمكن للمواطن المصري التسجيل للحصول على المنحة المضافة للبطاقات