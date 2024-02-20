“مغامراتك مع لولو” تردد قناة وناسة بيبي 2024 على نايل سات وعرب سات

إذا كنت تبحث عن قناة ترفيهية وتعليمية مناسبة لأطفالك، فربما تجد قناة وناسة للأطفال الخيار المثالي، تقدم هذه القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني والفيديوهات التي تناسب الأطفال من جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال الصغار، وتهتم بتنمية مهاراتهم وتعزيز قيمهم وثقافتهم العربية، في هذا المقال، سنتعرف على تردد قناة وناسة للأطفال على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة 2024

تعد قناة وناسة من أفضل قنوات الأطفال على التلفاز وتمتلك القناة ترددات على النايل سات وعرب سات وإليك تردد القناة عبر القمرين.

نايل سات عرب سات رقم التردد 11430 11270 رمز الاستقطاب V V معدل الترميز 27500 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 ⅚ اسم القناة Wanasat Baby Wanasat Baby

برامج قناة وناسة 2024

قناة وناسة للأطفال تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب مختلف الأعمار والأذواق، وتشمل الأنواع التالية: