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“مغامراتك مع لولو” تردد قناة وناسة بيبي 2024 على نايل سات وعرب سات
إذا كنت تبحث عن قناة ترفيهية وتعليمية مناسبة لأطفالك، فربما تجد قناة وناسة للأطفال الخيار المثالي، تقدم هذه القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني والفيديوهات التي تناسب الأطفال من جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال الصغار، وتهتم بتنمية مهاراتهم وتعزيز قيمهم وثقافتهم العربية، في هذا المقال، سنتعرف على تردد قناة وناسة للأطفال على نايل سات وعرب سات.
تردد قناة وناسة 2024
تعد قناة وناسة من أفضل قنوات الأطفال على التلفاز وتمتلك القناة ترددات على النايل سات وعرب سات وإليك تردد القناة عبر القمرين.
|نايل سات
|عرب سات
|رقم التردد
|11430
|11270
|رمز الاستقطاب
|V
|V
|معدل الترميز
|27500
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|⅚
|اسم القناة
|Wanasat Baby
|Wanasat Baby
برامج قناة وناسة 2024
قناة وناسة للأطفال تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب مختلف الأعمار والأذواق، وتشمل الأنواع التالية:
- برامج تعليمية: تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال اللغوية والعلمية والفنية والاجتماعية، وتشجيعهم على التعلم بطريقة ممتعة وسهلة. من أمثلة هذه البرامج: وناسة قرآن، وناسة علوم، وناسة فنون، وناسة حروف، وناسة أرقام، وناسة إنجليزي، وناسة تعليم.
- برامج ترفيهية: تهدف إلى تسلية الأطفال وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، وتشمل الأغاني والفيديوهات والرسوم المتحركة والمسابقات والألعاب. من أمثلة هذه البرامج، وناسة أغاني، وناسة فيديو، وناسة كارتون، وناسة مسابقات، وناسة ألعاب
- برامج ثقافية: تهدف إلى تعريف الأطفال بالثقافة والتاريخ والجغرافيا والحضارة العربية والإسلامية، وتنمية حبهم لوطنهم وأمتهم ودينهم.
- من أمثلة هذه البرامج: وناسة تاريخ، وناسة جغرافيا، وناسة حضارة، وناسة إسلام.