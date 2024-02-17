“اسعار خيالية للمكسرات!!”.. اسعار ياميش رمضان 2024 “البلح، المكسرات، المشروبات” في الاسواق المصرية

اسعار ياميش رمضان 2024، جموع الشعب المصري يبحثون الآن عن اسعار ياميش رمضان 2024 بالتزامن مع اقتراب حلول الشهر الكريم، حيث تم طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان في كافة السلاسل التجارية الشهيرة والمناطق الشعبية أيضا، فيما جائت أسعار الياميش هذا العام مرتفعة بشكل ملحوظ وخاصة اسعار المكسرات التي وصلت إلى ارقام قياسية، وخلال السطور القائمة سنقدم لكم قائمة اسعار الياميش بكافة أنواعه.

اسعار ياميش رمضان 2024

وقد ارتفعت اسعار ياميش رمضان 2024 هذا العام بقيمة 70% مقارنة بالعام الماضي، وتختلف اسعار الياميش من منطقة لأخرىففي بعض المحال الكبرى تزيد أسعار السلع عن المحال الشعبية أو تجار التجزئة، كما أعلنت السلاسل التجارية الكبرى عن وجود عروض وتخفيضات على اسعار ياميش رمضان والمكسرات، حيث كانت اسعار الياميش في العتبة كما يلي:

سعر التمر الجاف عالي الجودة يبلغ 80 جنيهًا، بينما ذات البلح يباع لدى كبار العطارين والسلاسل التجارية بأسعار تصل إلى 140 جنيهًا.

بينما ينخفض سعر البلح الأقل حجمًا إلى 40 جنيها للكيلو.

سعر قمر الدين يبدأ من 35 جنيهًا، وفول سوداني 80 جنيها الكيلو.

التين المجفف بسعر 40 جنيهًا للقرص، والزبيب يتراوح بين 110 حتى 140 جنيها حسب النوع.

تمر مجدول سعودي كيلو 150 جنيها.

تمر جاف 700 جرام 48 جنيها.

لفة قمر الدين وزن 250 جرام بنحو 50 جنيها.

زبيب مصري 250 جرام 45 جنيها.

جوز الهند 100 جرام 30 جنيها.

المشمش 150 جنيها.

قراصيا منزوعة النوى 120 جنيها.

تين مجفف وزن 300 جرام 77 جنيها.

عرقسوس سريع التحضير 200 جرام بنحو 67 جنيها.

تمر هندي أسواني 400 جرام بسعر 33 جنيها.

علبة تمر باللوز 300 جرام بنحو 60 جنيهًا.

لوز المقشر 250 جراما نحو 180 جنيهًا.

فول سوداني مقشر 250 جراما نحو 25 جنيهًا.

خروب 250 جراما 47 جنيها.

زبيب إيراني 250 جراما نحو 55 جنيها.

اسعار المكسرات 2024