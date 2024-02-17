“اوعى يفوتك” موعد عرض مسلسل حق عرب في رمضان 2024 احمد العوضي ودينا فؤاد.. والقنوات العارضة

موعد عرض مسلسل حق عرب الذي من المقرر أن يتم عرضه في رمضان 2024، ومع اقتراب الشهر الكريم بدأت عمليات البحث تتزايد عن قائمة مسلسلات رمضان، التي يترقبها عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم العربي، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد عرض مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي.

يسعى صناع الدراما المصرية في شهر رمضان من كل عام أن يقدموا عدد كبير من الأعمال والمسلسلات التي تجذب أنظار الملايين من المشاهدين، ويشارك الفنان أحمد العوضي هذا العام بمسلسل “حق عرب” ليعد المسلسل الأول له بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز سواء على المستوى الإجتماعي أو الفني.

أحداث مسلسل حق عرب

حيث تدور أحداث مسلسل حق عرب حول قصة الشاب”عربي” الذي يعيش مع اسرته في إحدى الأحياء الشعبية، ويقع في حب “ليلى” وهي من أسرة ثرية، ويواجه “عربي” الكثير من المشاكل والصراعات مع أسرة ليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة “دينا فؤاد” ، ليعد هذا العمل هو الثاني الذي يجمع بينها وبين الفنان أحمد العوضي ، بعد أن شاركت معه البطولة في مسلسل “اللي ملوش كبير” الذي تم عرضه في رمضان 2021 وكان يشاركه في البطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والقنان خالد الصاوي.

أبطال مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي

يشارك في مسلسل “حق عرب” عدد من نجوم الدراما والسينما المصرية، ومنهم:

أحمد العوضي في دور “عربي”.

دينا فؤاد في دور “ليلى”.

رياض الخولي.

وفاء عامر.

وليد فواز.

أحمد عبدالله محمود.

سلوى عثمان.

محمد علاء.

القنوات العارضة لمسلسل حق عرب

ومن المقرر أن يعرض مسلسل حق عرب على قناة dmc الفضائية التي يمكنكم استقبالها على القمر الصناعي النايل سات من خلال الجدول التالي: