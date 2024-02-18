“سجل بسرعة Now“ رابط التقديم على المنحة الجامعية 2024 بالمغرب minhaty.ma وموعد صرف الشطر الثالث

أعلنت الحكومة المغربية عن المنحة الجامعية وهي من أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة للطلاب وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم في الجانب التعليمي وتوفير حياة كريمة لهم، وبناء على ذلك يتساءل عدد كبير من المستفيدين عن موعد صرف المنحة، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات التقديم على المنحة.

موعد صرف المنحة الجامعية بالمغرب

الجدير بالذكر أنه يتم تقسيم المنحة على ثلاث أجزاء يتم صرف الجزء الأول في منتصف شهر نوفمبر وذلك من أجل تغطية الاحتياجات الدراسية الخاص بالطلاب للفصل الدراسي الأول، وبناء على ذلك سوف يتم صرف الجزء الثاني من المنحة يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 وذلك من أجل تغطية الفصل الدراسي الثاني، بينما يتم صرف الجزء الثالث من المنحة في شهر مايو والذي يكون في خلال الفصل الدراسي الثالث، يجب العلم أن قيمة المنحة كاملة تكون 1900 درهم ليكون قيمة الجزء الخاص بالفصل هو 950 درهم.

رابط التقديم على المنحة الجامعية بالمغرب

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التقديم على المنحة والتي تكون كالتالي: