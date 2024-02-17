ظهرت حالًا .. استعلم عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 الدور الاول العراق

تعد نتائج الصف السادس الابتدائي من ضمن أكثر النتائج التي يبحث عنها الكثير فقد تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم الإعلان عن النتائج بعد اعتمادها وستظهر بشكل الكتروني ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 الدور الاول العراق.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 الدور الاول العراق

تم التصريح من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية عن انه سيتم الاعلان عن نتائج التمهيدي الصف السادس الابتدائي عبر موقعغ نتائجنا للاستعلام عن كافة نتائج الطلاب، ونحن في انتظار الإعلان عن النتائج في الوقت الحالي فقد تم تكثيف لجان التصحيح للعمل على إعلان النتائج وسيتم الإعلان عن النتائج لكافة المحافظات عبر موقعها فور اعتمادها بشكل رسمي.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن انه سيتم الحصول على النتائج في السنوات الماضية عبر المواقع الإلكترونية التي توفر لهم الحصول عليها في وقت سريع دون ان يتم الذهاب للمدرسة التي يتبع لها ويتم من خلال التالي:

في البداية قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

بعد ذلك قم بالتوجه إلى قائمة النتائج.

حدد الصف الدراسي الذي ترغب في الاستعلام عنه.

كتابة اسم الطالب رباعي ورقم جلوسه بشكل صحيح.

اضغط على زر عرض النتيجة لتظهر لك فور ولابد من التاكد من كافة المعلومات المقدمة.

اخر ما جاء من الوزارة انه قد اقتراب موعد الاعلان عن النتيجة وحيث انها هي من ضمن اهم المراحل التي يمر بها الطلاب والتي سببت حالة من القلق.