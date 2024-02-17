PDF كشوفات.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq في عموم المحافظات العراقية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، معدلات البحث تتزايد بشكل ملحوظ حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم يتم تحديد موعد رسمي للكشف عنها، حيث من المقرر أن تعلن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية خلال الايام القادمة بهدف تقديم الدعم المالي لمحدودي الدخل والفئات الاكثر احتياجا ليتمكنوا من شراء مستلزماتهم، واليكم طريقة استخراج كشوف المشمولين.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

قريبا ستكشف وزارة العمل العراقية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية واحدا من الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين في ظل الازمة الاقتصادية والظروف السيئة التي يشهدها العراق خلال تلك الفترة، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن اسماء 200 ألف أسرة مستفيدة من تلك الوجبة التي يأمل الكثيرين أن يتم صرفها قريبا قبل حلول شهر رمضان، واليكم خطوات الاستعلام عن كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

حدد اسم المحافظة التي تقطن بها.

قم بالضغط على الايقونة الخاصة بتحميل الكشوفات على جهازك.

انتظر ليتم تحميل الكشوف على جهازك ثم افتحها وابحث عن اسمك.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

يتطلب الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 عدة شروط، وهي: