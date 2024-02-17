“منصة مظلتي ” رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الكترونيًا
تقوم الحكومة العراقية بتوفير الدعم لبعض من المواطنين وذلك للتخلص من حالة الفقر التي يمر بها الكثير من الدول وترغب في توفيرها للعيش بحياة افضل وذلك لعشرات الآلاف من المواطنين في مختلف محافظات العراق، ويتم الاستعلام عنها بشكل الكتروني ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الكترونيًا.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024
فقد صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن انه تم توفير الدعم اللازم للمواطنين و يتم تحديث هذه الكشوفات من الرعاية الاجتماعية في العراق، وسيتم العمل على نشر جميع الأسماء المستحقة للدعم عبر منصة مظلتي الإلكترونية وانه لابد من توافر بعض من الشروط والمعايير التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، والعمل على فحص كافة الطلبات حتى يتم اختيار الأسماء المستفيدة.
الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية من خلال اتباع الخطوات التالية.
- القيام بتسجيل بالدخول على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.
- اختيار كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- قم بالضغط على تحمل الكشوفات المتاحة أمامك pdf.
شروط برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق
وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بعض من الشروط بهدف ضمان وصول الدعم إلى الأشخاص والتي من بينها:
- يتراوح عمر الشخص المتقدم للاستفادة بالدعم بين 18 و 60 عام.
- أن يكون عراقي الجنسية ومقيم بها بشكل دائم.
- ألا يكون لديها ممتلكات.
- كما انه لابد الا يزيد الدخل الشهري له عن الحد الأدنى.
- إن تكون أسرته مكونة من أربعة أفراد وأكثر.