“مُتـــــاح education.gov.tn“ رابط نتائج المناظرة الداخلية للترقية 2024 في تونس

يتساءل عدد كبير من الأساتذة داخل تونس عن نتائج الترقيات المتوقع الإعلان عنها في الأيام الحالية، ووفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم التونسية أنه تم رفع النتائج على الموقع والذي يمكنك الإطلاع عليها من خلال الرابط الرسمي الخاص بهم والذي سوف نقوم بالإعلان عنه من خلال مقالنا.

رابط الاستعلام عن نتائج المناظرة الداخلية للترقية في تونس

وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم التونسية أنه تم الإعلان عن الترقيات والتي من المقرر أن تكون كالتالي:

الأساتذة الذين تقدموا للمناظرة الداخلية من المقرر أن يتم تعيينهم في المراكز التالية:

أستاذ مبرز أول.

أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية.

يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهم وهو www.edunet.tn.

بينما الأشخاص الذين يعملوا في مدارس الإعدادية والمعاهد والعاملين في مدارس السلك المشترك للغة الانقليزية والإعلامية سوف يتم ترشيحهم المراكز التالية:

أستاذ مميز درجة استثنائية.

أستاذ أول.

أستاذ أول مميز.

أستاذ أول مميز درجة استثنائية.

أستاذ أول فوق الرتبة.

خطوات الاستعلام عن نتائج المناظرات الداخلية

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التعرف على نتائج الترقيات والتي تكون كالتالي: