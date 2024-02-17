مسلسل طائر الرفراف الحلقة 58 Yalı Çapkını مترجمة بجودة HD على فيديو لاروزا

يبحث عشاق الدراما المصرية عن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 58، الذي أصبح من أهم الأعمال الدرامية التي حققت نجاحاً كبيراً منذ عرض الحلقة الأولى له، وخاصة بعد إنتهاء الحلقة الماضية من مسلسل طائر الرفراف بدأت عمليات البحث تتزايد عن الأحداث الجديدة والتي توقع الكثير من المشاهدين أن تتضمن الكثير من المشاهد والأحداث الشيقة.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 58

حيث شهدت الحلقة الماضية من مسلسل طائر الرفراف الحلقة 58 الكثي من الأحداث كان أبرزها تدهور الحالة الصحية لـ بيلين وطفلها، وتم نقل بيلين إلى المستشفى وهذا ما سوف يجعلها تتعرض للخطر، وتبدأ رحلة البحث عن أب طفل بيلين الحقيقي بعد أن تخضع بيلين إلى فحص الـ DNA والذي سوف يكشف من هو الأب الحقيقي لطفل بيلين.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 58

يعرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 58 مساء يوم الجمعة منم كل أسبوع على قناة ستار تي في التركية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ستار تي في

حيث تتميز قناة ستار تي في بعرض باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات التي استطاعت أن تجذب أنظار الملايين من المشاهدين، وتتصدر قوائم البحث على مدار سنوات وسنوات، حيث كانت القناة الحصرية التي تعرض عدد من الأعمال التركية الشهيرة منها: طائر الرفراف وقيامة عثمان والحفرة وعودة مهند والكثير من المسلسلات التركية التي حققت نجاحاً كبيراً، وإليكم تردد القناة…..