احجز شقتك الآن … رابط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير بالتجمع الخامس 2024
تم التصريح من قبل وزارة الإسكان بالإعلان عن عدد كبير من مشاريع سكنية في عدد من الاماكن فقد تم الاعلان عن الكثير من المساحات والتي يمكن ان توجد في أكتوبر و الجيزة و المنتزه في الإسكندرية وأنه يوجد في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير بالتجمع الخامس 2024.
رابط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024
يمكن للكثير من الأشخاص حجز شقق بنك الإسكان والتعمير فقد صرح عن تقديم عدد كبير من الشقق ما يصل إلى 380 شقة سكنية جديدة في نزهة الأندلس في التجمع الثالث، وذلك من خلال الاشتراك مع بنك التعمير والإسكان، وان الهدف الرئيسي من هذه المشروعات هي تقديم وحدات سكنية مختلفة لكل المواطنين و تقدم أنماط مختلفة من الوحدات السكنية والتي تناسب مع الكثير من الجماهير.
كيفية حجز شقق بنك الإسكان والتعمير بالتجمع الخامس 2024
يمكننا من القيام بحجز الشقق من خلال القيام بالاتي:
- الدخول إلي موقع الاسكان الاجتماعي.
- كتابة كل البيانات التي تخص المتقدم.
- كتابة الرقم القومي.
- انقر على أيقونة إرسال الطالب.
- سوف يتم عرض خانة التسجيل
ما هي اهم شروط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير
حددت الوزارة عن عدد من الشروط لتي يجب ان يتم توفيرها وهي:
- لابد من أن يكون المتقدم حامل الجنسية المصرية.
- كما انه لابد من أن يكون للمتقدم اسرة ويتحمل واجبات.
- يقدم ولي الأمر للشخص المتقدم بشرط أن يكون المتقدم قاصر.
- عدم الاستفادة السابقة من أي مشروع من المشروعات التي تم القيا بها.
- تستخدم هذه الوحدات للسكن وفقط.