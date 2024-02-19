حالا.. لينك نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية عن إتاحة خدمة الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث تزداد عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، حتى يمكنهم الوصول إلى كيفية معرفة نتيجة طلاب الثالث المتوسط، بعد أن تم الانتهاء من الامتحانات وتصحيحها، وفي هذا المقال سنوضح طرق الوصول إلى نتائج الثالث المتوسط في العراق لذا؛ يرجى متابعة القراءة.

نتائج الثالث المتوسط العراق 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق بشكل إلكتروني باستخدام اسم الطالب، أو الطالبة عن طريق القيام بتلك الخطوات الموضحة:

بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالنتائج من خلال هذا الرابط هنا.

ثم يتم تحديد المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب وهي الثالث المتوسط.

أيضاً يتم إدخال اسم المنطقة التي يقيم بها الطالب.

بعد مرور بعض الوقت يتم إظهار جميع النتائج التابعة للمنطقة التي تم إدخال اسمها.

يرجى تحميل ملفات النتائج على الجهاز ثم البحث عن اسم الطالب المراد معرفة نتيجته.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024

بالإضافة إلى الطريقة السابق ذكرها يمكن أيضاً للطالب أن يحصل على نتيجته من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني في حالة أن تعثر عليه القيام بالخطوات السابقة، وهنا يمكنه إتباع عدد من الخطوات السهلة، والتي هي: