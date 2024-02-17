مبروكـ.. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتائجنا

يبحث كثير من الطلاب عن نتائج الثالث متوسط 2024 حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات ويبحث أولياء الأمور والطلاب عن موعد ظهور النتيجة وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن توفر النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا حتى يتم تخفيف الضغط على الموقع ويحصل كافة الطلاب على نتائجهم بكل يسر وسهولة ويمكن أيضًا للطلاب الحصول على نتائجهم على هيئة ملف PDF وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول نتائج الصف الثالث.

نتائج الثالث متوسط 2024

قد وضعت الوزارة أكثر من طريقة للحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 حتى تتجنب الضغط على الموقع وتسهيلًا على الطلاب ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق وذلك يمكن أن يتم عبر اتباع الآتي :

يتعين عليك أولاً في الخطوة الأولى الدخول إلى الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية

يتعين عليك أولًا كتابة رمز التحقق للدخول إلى الموقع

ثم يتعين عليك الضغط على أيقونة نتائج في الصفحة الرئيسية

يتعين عليك بعدها بتحديد المحافظة التابع لها

ثم للحصول على النتائج يتعين عليك إدخال الرقم الامتحاني الخاص بك ثم الضغط على أيقونة النتائج لتظهر لك النتيجة كاملة

نتيجة الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا

قد سهلت الوزارة حصول الطلاب على نتيجتهم ولذلك وفرت النتيجة على موقع نتائجنا وذلك عبر عدة خطوات ومن أهم تلك الخطوات مايلي: