“دفعة فبراير هسه ظهرت” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم المحافظات مظلتي موقع وزارة العمل

يتردد بحث مكثف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم المحافظات العراقية، إذ يرغب الكثير من المواطنين في العراق لمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، إذ يبحث الكثير من المواطنين عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة ومتى سيتم صرف الدعم ، حيث تلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية آلاف الطلبات التي تحتاج إلى التدقيق والموافقة من قبل الجهات المسؤولة لمعرفة ما إذا كانت تستوفي الشروط وتستحق الدعم، وتسعى الحكومة إلى تخصيص مبالغ كبيرة لبرنامج الرعاية الاجتماعية لمساعدة الفئات ذات الدخل المحدود في ظل الأزمة الاقتصادية.

الفئات المتاح لها الاستفادة من الرعاية الاجتماعية

البرنامج الاجتماعي في العراق يستهدف عدة فئات تحتاج إلى المساعدة، وقد حددت الوزارة الفئات التي تستحق الدعم، وهي كالتالي:

ذوو الاحتياجات الخاصة والمعاقون.

الزوجات اللواتي يحملن حكمًا قضائيًا ضد الأزواج ويثبتن ذلك بشهادة الحكم.

الأرامل اللواتي يقدمن شهادة وفاة الزوج.

الأسر ذات الدخل المحدود والمستوى المعيشي المنخفض.

الطلاب المتزوجون في المدارس الحكومية.

الأطفال اليتامى الذين فقدوا كلا الوالدين.

خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يُمكن معرفة اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

ادخل إلى موقع وزارة العمل، أو منصة مظلتي.

سجل دخولك إلى الموقع واكتب الرقم المرئي الذي تلقيته عبر رسالة نصية على هاتفك.

انتقل إلى قسم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من القائمة.

حدد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها وادخل اسم المحافظة التي تنتمي إليها.

املأ البيانات الشخصية المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة لها.

اضغط على ايقونة تحميل الكشوفات لتنزيلها بتنسيق PDF وابحث عن اسمك فيها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من المرتقب أن يتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة قريبا، وذلك عقب قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة الدفعة والتأكد منها جيدا، فالرعاية الاجتماعية العراق 2024 هي محور اهتمام العديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق الذين يتطلعون إلى الحصول على الدعم النقدي، ولذلك تبذل الحكومة العراقية جهودًا كبيرة لتوزيع الدعم على الكثير من المواطنين الفقراء، وتعمل بنشاط على تجهيز كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 التي ستكون متوفرة على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنصة مظلتي.