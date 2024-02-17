الحق ادفع الفاتورة … الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 الشركة المصرية للاتصالات
يهتم الكثير الأشخاص بالتعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وانه سيتم توفيرها من قبل الشركة المصرية للاتصالات وان الدفع سيتم بشكل اكثر سهولة ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024
يشغل بال الكثير من المواطنين للتعرف على الخطوات اللازمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي حيث ان قيمة الفاتورة يمكننا ان نتعرف من خلال اتصال المواطنين على الرقم 121، ويتم عن طريق مكاتب البريد و الماكينات المتعلقة بالصراف الآلي و خدمة فودافون كاش، وغيرهم من الطرق الأخرى، وانه لم يتم السداد سيتم فرض غرامة إن لم يتم سداد الفاتورة الخاصة وهي 10 جنيهات أو أنه يتم حساب معدل واحد ونصف.
ما هي اهم أماكن دفع فاتورة الخط الارضي فبراير 2024
صرحت شركة الاتصالات المصرية عن الأماكن المختلفة التي يتم من خلالها دفع فاتورة التليفون الارضي الخاصة بشهر فبراير 2024، ويتم من خلالها دفع الفاتورة:
- عن طريق خدمة أمان.
- استخدام خدمة خدماتي.
- الدفع عبر البريد المصري.
- عن طريق خدمة فودافون كاش.
- استخدام خدمة فوري، أو خدمة مصاري.
الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي
يمكننا الاستعلام عن الفاتورة ويتم من خلال القيام بالاتي:
- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.
- كتابة الكود الخاص بالمحافظة.
- قم بكتابة رقم هاتفك الثابت.
- اضغط الآن على Get Invoice.
- الضغط على أيقونة الدفع.
- ثم قم بتوفير طريقة الدفع حسب الفيزا كارد أو من خلال الماستر كارد.
- انقر على دفع الموجود امامك.