الحق ادفع الفاتورة … الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 الشركة المصرية للاتصالات

يهتم الكثير الأشخاص بالتعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وانه سيتم توفيرها من قبل الشركة المصرية للاتصالات وان الدفع سيتم بشكل اكثر سهولة ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

يشغل بال الكثير من المواطنين للتعرف على الخطوات اللازمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي حيث ان قيمة الفاتورة يمكننا ان نتعرف من خلال اتصال المواطنين على الرقم 121، ويتم عن طريق مكاتب البريد و الماكينات المتعلقة بالصراف الآلي و خدمة فودافون كاش، وغيرهم من الطرق الأخرى، وانه لم يتم السداد سيتم فرض غرامة إن لم يتم سداد الفاتورة الخاصة وهي 10 جنيهات أو أنه يتم حساب معدل واحد ونصف.

ما هي اهم أماكن دفع فاتورة الخط الارضي فبراير 2024

صرحت شركة الاتصالات المصرية عن الأماكن المختلفة التي يتم من خلالها دفع فاتورة التليفون الارضي الخاصة بشهر فبراير 2024، ويتم من خلالها دفع الفاتورة:

عن طريق خدمة أمان.

استخدام خدمة خدماتي.

الدفع عبر البريد المصري.

عن طريق خدمة فودافون كاش.

استخدام خدمة فوري، أو خدمة مصاري.

الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

يمكننا الاستعلام عن الفاتورة ويتم من خلال القيام بالاتي: