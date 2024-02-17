اسمك هنا.. تحميل pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

ننشر لكم اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، حيث تعمل الحكومة العراقية على تقديم دعم مادي لمساعدة مواطنيها الأشد فقرًا وكذلك محدودي الدخل، والارتقاء بمستواهم المعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن الاستعلام عن أسماء المستفيدين بالدعم من خلال منصة مظلتي التابعة لها، ومن الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024

يمكنكم الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024 من خلال منصة مظلتي من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلكترونيا إلى منصة مظلتي من هنا .

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور من أجل تسجيل الدخول إلى المنصة.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر المحافظة التابع لها، وكذلك رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

سوف تظهر أمامك على الشاشة قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم بتحميل الملف بصيغة pdf.

ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق شروط لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية وهي على النحو التالي: