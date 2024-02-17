رامز قفل اللعبة على 2 DMC.. برنامج رامز جلال في رمضان 2024 الضيوف الموجودة والقنوات الناقله

يبحث جميع المشاهدين في الوطن العربي عن برنامج رامز جلال في رمضان 2024 حيث يعتبر برنامج رامز من أهم البرامج الرمضانية كل عام والذي لا تكتمل الأجواء الرمضانية العربية من دونه حيث يحتل برنامج رامز مكانة خاصة في قلوب المشاهدين في الوطن العربي ويعتبر البرنامج الأعلى مشاهدة كل عام ويتساءل كثير من المشاهدين عن الحبكة لبرنامج رامز هذه السنة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول برنامج رامز هذه السنة.

برنامج رامز جلال في رمضان 2024

يعتبر برنامج رامز جلال في رمضان 2024 هو من أهم الأعمال الدرامية كل عام والذي يعتبر مشاهدته في أجواء رمضان من العادات والتقاليد العربي ويحتل برنامج رامز مكانة خاصة في قلوب الجمهور خارج وداخل حدود الوطن العربي وتساءل الجمهور عن نوع المقلب لهذه السنة ويقدم رامز هذه السنة برنامج رامز قفل اللعبة حيث يقوم رامز باستضافة المشاهير في الاكوابارك وفي بيت الرعب أيضًا في أجواء كوميدية مثيرة ومختلفة هذا العام

أهم ضيوف برنامج رامز لهذه السنة

وحتى الآن لم يتم الإعلان الرسمي عن قائمة ضيوف البرنامج حتى الآن ولكن يوجد بعض الأسماء التي تم تسريبها بالفعل من خلال مواقع السوشيال ميديا ومن أهم تلك الأسماء ما يلي :